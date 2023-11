Casablanca compte désormais un nouveau haut-lieu dédié à la culture de proximité. Après pas moins de huit années de rénovation, l’inauguration de la Cathédrale Sacré-Cœur, constitue un tournant historique culturel. En effet, la cathédrale presque centenaire aura pour missions principales d’accueillir tout type de manifestation culturelle et de promouvoir l’industrie culturelle auprès des jeunes.

Dotée d’une capacité d’accueil de 1.500 personnes, la nouvelle version de la Cathédrale Sacré-Cœur aura pour vocation d’être un «réceptacle des activités culturelles toutes catégories confondues», selon Mohamed Jouahri, directeur général de Casa Events & Animation, la société de développement local en charge de la gestion de l’édifice.

Cédée à la ville de Casablanca depuis 20 ans, la cathédrale a officiellement démarré sa nouvelle vie le 18 novembre. «Un bureau sera mis en place afin d’accueillir toutes les demandes d’organisation de manifestations et d’évènements culturels et artistiques», nous explique Mohamed Jouahri.

Promotion de l’industrie culturelle

L’ancien lieu de culte entend désormais s’affirmer comme un monument ancré dans le paysage urbain casablancais et consacré à la promotion de l’art et de la culture sous toutes ses couleurs. La cathédrale servira aussi de lieu d’attraction et d’initiation des jeunes artistes à l’industrie culturelle. Une sorte d’incubateur et de tremplin vers de nouveaux métiers.

Le Sacré-Coeur «aura aussi pour mission de promouvoir l’industrie culturelle auprès des jeunes en termes de création de nouveaux métiers, de manièrev à relever des divers défis tels que l’intelligence artificielle qui risque de supprimer plusieurs métiers», a souligné Mohamed Bensaid, ministre de la Culture.

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, quant à elle, estime que «la ville de Casablanca mérite d’avoir un tel monument dédié à la culture qui permettra d’organiser un grand nombre de manifestations culturelles au grand plaisir des Casablancais».

Un monument historique

Fondée dans les années 1930 par le maréchal Lyautey, la Cathédrale du Sacré-Cœur a été conçue par l’architecte français Paul Tournan pour servir de lieu de culte aux chrétiens vivants au Maroc. Il a fallu plus de 25 ans pour construire l’église, qui occupe une superficie d’environ un hectare.

Sur le plan architectural, elle se caractérise notamment par ses divers styles, dont le gothique, l’art déco et l’arabo-andalou, que l’on peut admirer dans les arches, les mosaïques, les couleurs extérieures et le mélange ciment-pierre.

En 1956, avec l’avènement de l’indépendance, elle fit l’objet de fermeture. Désacralisée en 1971, elle a été inscrite au Patrimoine culturel de la ville de Casablanca en 2003, pour consolider son statut de monument historique culturel.

