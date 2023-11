Le groupe Attijariwafa bank renforce sa collaboration avec ESCP Business School, dans le cadre d’un partenariat stratégique autour de la chaire « Innovation responsable en Afrique ».

« Cette chaire réunit trois acteurs qui se sont associés dans le cadre d’une feuille de route ambitieuse à savoir ESCP Business School, le groupe Axian et le groupe Attijariwafa bank, et ce, afin de contribuer à la transformation de l’Afrique pour un avenir durable et au développement du capital humain nécessaire à la transition sociale et écologique », indique un communiqué du groupe bancaire.

Cette initiative est structurée autour des axes suivants :

• Créer une option de spécialisation en Master 2 pour former ensemble des jeunes talents issus de grands écoles et universités africaines et des étudiants ESCP du Master In Management ;

• Permettre aux entreprises de renforcer leur marque employeur et aux étudiants de développer de belles opportunités de carrière en Afrique ;

• Soutenir financièrement des étudiants africains pour rejoindre cette spécialisation ;

• Nourrir la recherche et croiser les expertises sur l’innovation responsable en Afrique.