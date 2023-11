Les indicateurs du coût de la dette du Trésor sont restés à des niveaux satisfaisants, selon la Direction du Trésor et des finances extérieures, alors que certains d’entre eux ont enregistré une amélioration, notamment le coût moyen de la dette du Trésor, le ratio des charges en intérêts et la durée de vie moyenne de la dette du Trésor.

Certains indicateurs du coût de la dette du Trésor ont enregistré une amélioration, selon le rapport d’activité de 2022 émis par la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

Dans ce sens, le coût moyen de la dette du Trésor a poursuivi son trend baissier en enregistrant une baisse de 19 points de base (bs) s’établissant à 3,17% en 2022 contre 3,35% en 2021. Cette baisse est attribuable à la poursuite de la baisse du coût moyen de la dette intérieure qui est passé de 3,67% en 2021 à 3,38% en 2022, soit -29 pb, reflétant un impact limité de la hausse des taux de rendement enregistrée en 2022 comparativement à l’amélioration continue des conditions de financement du Trésor sur le marché domestique au cours des dernières années.

De même, le ratio des charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux recettes ordinaires a enregistré une baisse de 1,8 point par rapport à 2021, passant de 11,6% à 9,8% en raison de la quasi-stabilisation des charges en intérêts de la dette du Trésor et de la bonne performance des recettes ordinaires de l’État.

Durée de vie moyenne/Dette du Trésor : une baisse de près de 6 mois

Quant à la durée de vie moyenne de la dette du Trésor, elle a enregistré une baisse de près de 6 mois par rapport à fin 2021, pour s’établir à 6 ans et 8 mois contre 7 ans et 2 mois. Cette évolution est principalement due à la baisse de la durée de vie moyenne de la dette intérieure de près de 8,5 mois. Malgré cette baisse, ce niveau reste en ligne avec l’objectif retenu pour le portefeuille benchmark de la dette du Trésor qui oscille entre 6,5 ans et 7,5 ans.

Parallèlement, la part du court terme de la dette du Trésor a atteint 17,2% à fin 2022 contre 12,7% à fin 2021, soit une hausse de 4,5 points de pourcentage, tirée essentiellement par la hausse de la part du court terme de la dette intérieure de près de 7,9 points, passant de 13,5% à 21,4%, précise la DTFE dans son rapport d’activité au titre de l’année 2022. Quant au taux moyen pondéré des émissions des Bons de trésor (BDT) (y compris les opérations de gestion active), il s’est inscrit en hausse de 25,2 pbs pour atteindre 2,23% contre 1,97% et reste inférieur au coût moyen de la dette intérieure.

Yassine Saber