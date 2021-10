Des pêcheurs naviguant au large du Maroc, dans le nord, ont découvert emmêlé dans leurs filets un poisson colossal ressemblant à une grosse crêpe oblongue avec d’énormes yeux exorbités. Ils ont immédiatement fait appel à un laboratoire de biologie marine afin d’examiner la bête.

Le poisson a été isolé dans un enclos sous-marin rattaché au bateau, puis l’équipe l’a hissé hors de l’eau à l’aide d’une grue. « Nous avons essayé de le mettre sur la balance, mais celle-ci est limitée à 1.000 kilos », témoigne à l’agence Reuters Enrique Ostale, l’un des biologistes dépêché sur place.

Une fois sur le pont, le poisson a été mesuré à 3,2 mètres de long et 1,09 mètre de large, l’équivalent de deux matelas mis bout à bout ! « En se basant sur sa corpulence et en la comparant à d’autres poissons, nous avons pu estimer son poids à environ deux tonnes », explique Enrique Ostale. Avec sa peau gris foncé, ses rainures arrondies sur ses flancs et sa queue arrière tronquée caractéristique, ce spécimen particulier était probablement un Mola alexandrini, une sous-espèce du genre de môle, ou poisson-lune, le plus gros poisson osseux connu, selon le scientifique. Ce dernier a une croissance continue : il ne s’arrête jamais de grandir, ce qui fait qu’il peut atteindre une taille considérable. Le plus gros spécimen connu mesurait 3,30 mètres et pesait plus de 2.300 kilos. Mais il ne risque pas de vous avaler tout cru : non seulement le môle a une toute petite bouche, mais il se nourrit principalement de méduses.

Les chercheurs ont pris quelques photos et prélevé des échantillons d’ADN, puis ils ont relâché le poisson dans la Méditerranée.