Le secteur des assurances et de réassurance national a réalisé une bonne performance en 2021 avec un chiffre d’affaires (CA) de 52,4 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 8,9%, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Toutefois, cette croissance renferme des évolutions contrastées entre l’activité d’assurance et l’activité de réassurance, précise l’ACAPS dans un document sur la situation du secteur des assurances et de réassurance au titre de l’année 2021.

Ainsi, après une année 2020 marquée par une faible croissance, l’activité d’assurance a repris sa dynamique aussi bien en assurance vie qu’en assurance non-vie, relève la même source.

Au global, le chiffre d’affaires directes s’est apprécié de 9,9% à 49,6 MMDH, « une croissance à relativiser eu égard au ralentissement notable constaté en 2020 », note l’ACAPS.

Ceci étant, poursuit la même source, le secteur maintient une bonne performance sur dix ans avec un taux de croissance annuel moyen de 7,5%.

Dans le détail, l’assurance vie a progressé de 12,5% à 22,9 MMDH, selon l’Autorité, qui précise que cette hausse est impulsée par l’épargne qui a enregistré une croissance de 12,9%, grâce à la reprise des contrats d’épargne en dirhams (+12,2%) et la dynamique soutenue des supports en unités de compte (+20%).

Avec un volume d’émissions de 26,7 MMDH, l’assurance non-vie a affiché, elle aussi, un bon comportement avec une croissance de 7,7%. Celle-ci est essentiellement supportée par la performance de l’assurance automobile, qui a enregistré un volume de primes de 13 MMDH et une croissance de 8,6%

S’agissant de l’activité de réassurance, après une année exceptionnelle grâce essentiellement aux flux générés par la garantie obligatoire contre les conséquences d’événements catastrophiques, les acceptations ont accusé une baisse de 5,2% avec un volume d’affaires de 2,8 MMDH, concentré essentiellement en assurance non-vie (94%).

Cette activité reste dominée par les réassureurs exclusifs, avec une part de marché de 78%, bien que cette part soit en baisse par rapport à 2020, note l’ACAPS.

Le document fait aussi ressortir que le coût des prestations et frais des entreprises d’assurances et de réassurance a enregistré en 2021 une hausse à deux chiffres (+10,9%), relevant que les assureurs directs ont continué de supporter l’essentiel des prestations et frais comptabilisés avec 41,5 MMDH (+12%), tandis que les réassureurs exclusifs ont vu leurs charges de prestations et frais baisser de 14,8% à 1,4 MMDH.

Par branche, l’augmentation des prestations a concerné aussi bien l’assurance vie que l’assurance non-vie. Elle reste toutefois plus forte en assurance vie (+13,7% ; 24,6 MMDH) qu’en assurance non-vie (+7,4% ; 18,4 MMDH).

Au titre de leur exploitation, les entreprises d’assurances et de réassurance ont comptabilisé des charges techniques avoisinant les 10 MMDH, en augmentation de 3,8% par rapport à 2020.

Avec une hausse de 1,8% et un coût de 5,9 MMDH, les frais de gestion sont restés relativement maitrisés au moment où les charges d’acquisition, rémunérant la distribution des produits d’assurances, ont progressé de 6,9% à 4 MMDH dont 3 MMDH supportés au titre de l’assurance non-vie, fait savoir la même source.

En outre, l’ACAPS soulève que l’encours des provisions techniques s’est élevé à fin 2021 à 194,1 MMDH, en augmentation de 6,3% par rapport à 2020, relevant que sur cet encours, les assureurs directs ont concentré 94%.

Avec 112,2 MMDH et une hausse de 8,3%, la part des provisions techniques vie s’est établie, quant à elle, à 58%. Quant aux provisions techniques non vie, elles ont enregistré une augmentation de 3,7% à 81,9 MMDH.