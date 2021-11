Le Groupe EDC (Education Development Company), premier opérateur dans le secteur de l’enseignement privé au Maroc, annonce l’ouverture à Rabat, en août 2022, de « Dar Essalam American School », une école américaine qui accueillera les élèves de la maternelle à la terminale.

« Dar Essalam American School » est basée sur une approche pédagogique unique et innovante qui combine deux des meilleurs systèmes d’éducation reconnus dans le monde : la pédagogie finlandaise et le curriculum américain.

La combinaison de ces deux modèles avec la culture et les valeurs marocaines permettra de créer une communauté d’apprentissage inclusive. La mission de « Dar Essalam American School » est d’accompagner les enfants dans le développement de leurs capacités de réflexion, de leur esprit critique et de leur créativité. La tolérance, le respect d’autrui et l’ouverture bienveillante sur le monde guideront les élèves tout au long de leur parcours. Cette approche pédagogique s’appuie d’une part sur une méthodologie et un plan personnalisés afin d’accompagner chaque élève dans son développement personnel et intellectuel ; et d’autre part sur un apprentissage basé sur les projets et l’expérimentation, contribuant ainsi à développer le sens de l’innovation et l’esprit d’entreprenariat.

Bien que la langue d’instruction principale de l’école soit l’anglais, une attention toute particulière sera portée à la qualité de l’enseignement de la langue arabe et de la langue française.

En cohérence avec le caractère innovant de la pédagogie proposée par « Dar Essalam American School », le campus est situé sur un terrain de cinq hectares et a été conçu en espaces modulables qui offrent une très grande flexibilité dans leur utilisation au gré des besoins et des activités proposées. Le campus est également doté d’infrastructures académiques, artistiques et sportives répondant aux meilleurs standards internationaux.