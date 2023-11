Le Maroc vient de franchir une étape importante dans le domaine de la santé maternelle et infantile, avec le lancement du premier test de dépistage prénatal non invasif (NIPT).

Développé par Yourgene Health, l’un des principaux groupes internationaux de diagnostic moléculaire, et commercialisé au Maroc à travers un partenariat avec le laboratoire privé de biologie médicale Riad (Laboriad), le test IONA est basé sur une technologie de séquençage de nouvelle génération qui permet de dépister de façon précoce et non invasive les trisomies 21, 18 et 13, trois anomalies chromosomiques graves qui peuvent entraîner des malformations et un handicap.

Jusqu’à présent, les femmes enceintes marocaines qui souhaitaient bénéficier d’un dépistage de la trisomie 21 devaient se déplacer à l’étranger, ce qui pouvait s’avérer coûteux et contraignant.

Avec le lancement du test IONA (baptisé « Cosy » pour sa version made in Morocco), les femmes enceintes marocaines peuvent désormais bénéficier de ce dépistage innovant localement. Les résultats sont disponibles dans un délai de trois jours.

Le test IONA offre de nombreux avantages, dont un dépistage précoce, dès la 9e semaine de grossesse; une non-invasivité – ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque pour la mère ni pour le fœtus – et une fiabilité et une précision élevées, avec une sensibilité de 99,9% et une spécificité de 99,5%.