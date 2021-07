A L’initiative du Conseil Provincial du Tourisme (CPT) de Ouarzazate, Simon Haim SKIRA , Président fondateur de l’Association d’amitié Maroc-Israël et Secrétaire général de la Fédération des Juifs du Maroc en France effectuera une visite de prospection à Ouarzazate du 17 au 19 juillet 2021.

Cette mission qui sera réalisée dans le cadre des efforts de promotion de la destination Ouarzazate conformément aux missions du CPT s’inscrit en parfaite harmonie avec la philosophe et le but de l’Association d’amitié Maroc-Israël et de son Président Fondateur Simon Haim SKIRA , ambassadeur de la paix et de l’espoir, qui n’a cessé de multiplier toutes les initiatives et actions pour mettre en valeur son pays natal : le Maroc.

Avec une présence en permanence sur les réseaux sociaux : twitter, facebook, Linkedin , Simon haim SKIRA, fera découvrir aux membres de ses réseaux toutes les magies de la destination de rêve ‘’OUARZAZATE’’ et notamment les lieux saints ou des milliers de juifs se rendent chaque année à l’occasion de la Hiloula.

Ainsi en plus de la visite des lieux des saints tel que Le Rabbi Yihia Ben Baroukh Cohen Azogh, près de la Kasbah de Tifoultout, l’ancêtre du grand et vénéré Rabbi David Ben Baroukh Cohen Azogh de Arzou Bahamou (Province de Taroudant), une visite est prévu dans les lieux du saint connu sous le nom de Rabbi David Ben Moshe, surnommé par les juifs du Maroc Rabbi David ou Moshe au pied du village de Timzerit à 6 Km du village d’Agouim (70 km de Ouarzazate)

La Délégation qui sera menée par Madame Siham RIDA, Présidente du CPT Ouarzazate rendra visite également aux différents points d’attractivités touristiques de Ouarzazate : Ksour et Kasbahs, Oasis et Palmeraie, Musée et studios de cinéma, coopératives artisanales et de produits de terroir.

La signature d’une convention de partenariat et une table ronde avec les professionnels du Tourisme de Ouarzazate sont prévus à la fin ainsi qu’un point de presse.

Il faut signaler que le Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate est une association régie par les dispositions réglementant le droit d’association dont l’objet est de contribuer au développent de l’industrie touristique, d’œuvrer pour la promotion de la région de Ouarzazate et dont font parties les professionnels du Tourisme de la province, les Instances Elues et les Administrations.

Ouarzazate dispose d’une infrastructure touristique importante: des hôtels de luxe, des maisons d’hôtes, des auberges, des gites d’étapes, des bivouacs, des restaurants, des agences de voyages, de transport touristique ou de location de voitures, un palais des congrès et un aéroport international.

Grâce à ses kasbahs et ksour en pisé, ses oasis verdoyantes et paysages lunaires, ses décors naturels de rêve, Ouarzazate est devenue une destination touristique idéale et dépaysante pour un séjour serein, généreux et hospitalier. La ville de Ouarzazate est le point de départ idéal de nombreuses excursions : en 4X4, VTT, trekking, dromadaires, quads ou tout simplement à pied à la découverte du sud-est marocain et ses trésors cachés.