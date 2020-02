Le Maroc participera, les 6 et 7 février 2020, à la 36ème Réunion du Conseil Exécutif de l’Union Africaine qui se tiendra à Addis Abeba (Éthiopie). Ce Conseil Exécutif, où le Maroc sera représenté par Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, va préparer le Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union Africaine prévu la semaine prochaine (9-10 février) sous le thème “Faire taire les armes : créer les conditions propices au développement de l’Afrique”.



Cette réunion ministérielle se tient dans un contexte politique, économique et sécuritaire particulier marqué par la réforme en cours de l’Union Africaine, l’opérationnalisation de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf), ainsi qu’une situation sécuritaire extrêmement tendue dans de nombreuses régions du continent, notamment le Sahel.