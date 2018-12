Infomédiaire Maroc – Le nouveau président de l’université Mohammed V de Rabat, Mohammed Rhachi, a été installé vendredi dans ses nouvelles fonctions, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi.

A cette occasion, le ministre a mis en évidence les apports appréciables de l’université Mohammed VI depuis sa création et plaidé en faveur d’un engagement plus fort en vue de conforter les rôles et la place de l’université marocaine à l’échelle internationale.

Il n’a pas manqué de féliciter Abdelhanin Belhaj en que président de l’université Mohammed V par intérim, pour « ses services louables et les compétences dont il a fait preuve dans la gestion » de ce pôle universitaire.

Le responsable a dans ce cadre appelé à faire de l’université un haut lieu du savoir et de la diffusion de la science afin de propulser le Royaume au rang des pays développés et d’accompagner les progrès qui s’opèrent à divers niveaux, notant que la dynamique actuelle laisse grande ouverte les perspectives de partenariats avec les acteurs économiques.

De son côté, Rhachi a mis l’accent sur l’ampleur de la responsabilité qui lui incombe en vue de conférer plus de rayonnement à l’université Mohammed V, en estimant que la confiance placée en lui par le gouvernement constitue un stimulant fort pour aller de l’avant dans la consolidation de la place de choix de cette université dans les domaines de développement scientifique et culturel.

Le président de l’Université de Mohammed V a en outre souligné l’impératif de développer un système universitaire en phase avec les exigences de l’ère de la mondialisation, dans le droit fil des orientations royales en la matière, de sorte à promouvoir la recherche scientifique et la qualité des formations.

Professeur d’enseignement supérieur en thermique et énergétique, Rhachi a obtenu son doctorat d’Etat en énergétique à la faculté des sciences de Rabat en codirection entre la faculté des sciences de Rabat et l’INSA de Toulouse. Il a exercé en tant que directeur de l’École supérieure de technologie de Salé entre 2001 et 2017 avant d’être nommé vice-président chargé de la gouvernance à la présidence de l’université Mohammed V en 2015.

Le Conseil de gouvernement avait approuvé sa nomination au poste de président de l’Université Mohammed V de Rabat, dans le cadre des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Rédaction Infomédiaire