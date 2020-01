L’efficacité pédagogique de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) en termes d’apprentissage et de réussite de ses étudiants a été saluée par la prestigieuse agence d’accréditation américaine ‘’The New England Commission of Higher Education’’ (NECHE). L’AUI, qui célèbre cette année son 25ème anniversaire, avait obtenu en 2017 l’accréditation NECHE, considérée comme la plus prestigieuse au monde. L’agence accrédite, entre autres établissements, les universités de Harvard et MIT.

Dans un courrier adressé au président de l’Université, Amine Bensaid, l’agence reconnait ‘’les efforts continus et les pratiques d’Al Akhawayn pour relever les défis de l’enseignement supérieur du 21ème siècle’’, indique un communiqué de l’AUI. L’Université Al Akhawayn à Ifrane figure, par ailleurs, en tête du classement des institutions d’enseignement supérieur marocaines au prestigieux QS Ranking.

‘’Il s’agit d’une consécration mondiale pour l’excellence académique de l’université, son assurance qualité et son ouverture à l’international’’, souligne la même source, ajoutant que les lauréats d’AUI sont ‘’connus pour leur formation sans faille, leur esprit d’initiatives et leur adaptabilité’’.

Al Akhawayn est une université marocaine indépendante, publique, à but non lucratif. Elle dispense des programmes d’éducation supérieure et de recherche de pointe, y compris de la formation continue, selon les normes académiques et éthiques ‘’les plus élevées’’.