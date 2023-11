Une convention pour promouvoir la digitalisation dans les universités marocaines a été signée ce lundi à Rabat, entre le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et l’entreprise Oracle.

Elle intervient dans le cadre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI-2030).

Cette convention vise les nouvelles offres de formation et de certification comprenant différents aspects de la digitalisation, notamment l’analyse de données, le big data et la cybersécurité dans l’ensemble des universités du Royaume.

Ce partenariat a pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre de nouveaux diplômes et certifications dans les domaines du digital, qui sont en adéquation avec les besoins du marché du travail et les attentes des investisseurs nationaux et internationaux.

Ladite convention met en place « Code 212 », une stratégie qui met en évidence la digitalisation et le numérique et qui comprend deux versions : la 1ère concerne les étudiants inscrits aux universités et la 2ème cible les lauréats des universités qui souhaitent se convertir au domaine digital.