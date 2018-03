Infomédiaire Maroc – L’Agence Urbaine de Casablanca (AUC) a annoncé avoir procédé à la réorganisation de ses services et à la mise en place d’un nouvel organigramme, dans le souci de fournir aux citoyens un service d’une meilleure qualité.

Dans un communiqué, l’Agence indique que 3 antennes sont installées dans la Préfecture de Casablanca, à savoir « Anfa, Ain Chock et Hay Hassani », « Ain Sbaa, Hay Mohammadi et Sidi Bernoussi » et « El Fida-Mers Sultan, Moulay R’chid-Sidi Othman, Ben Msik et Mechouar », tandis que les 3 autres concernent la Préfecture de Mohammedia, tout en incluant la commune Mansouria (province de Benslimane), la Province de Nouaceur et la Province de Mediouna.

Et s’agissant du nouvel organigramme, il introduit de nouvelles composantes structurelles, en l’occurrence la Direction de la planification et de la gestion urbaines (DPGU) et la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU).

