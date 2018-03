Infomédiaire Maroc – La Banque européenne d’investissement (BEI) et Attijariwafa Bank ont annoncé, hier, la signature d’une ligne de crédit de 100 millions d’euros pour renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaires (ETI) marocaines.

Cette nouvelle ligne de crédit, octroyée à des conditions favorables grâce à la notation triple A de la BEI, permettra à Attijariwafa Bank de renforcer sa capacité d’intervention en faveur des entreprises marocaines, qu’elles soient petites, moyennes ou intermédiaires, souligne la même source, notant qu’elle permettra, par ailleurs, de faciliter l’accès à un financement attractif et adapté aux besoins de ces entreprises, notamment via des maturités plus longues de prêt.

Une attention particulière sera portée au secteur industriel notamment manufacturier et aux services, et à l’impact social de la nouvelle ligne de crédit qui devrait soutenir environ 3 500 emplois.

Rédaction Infomédiaire