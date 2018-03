Infomédiaire Maroc – Le Maroc a remporté le « Prix international de Dubaï pour les meilleures pratiques » (Dubaï International Award for Best Practices) dans la catégorie des « politiques urbaines nationales », ont annoncé l’ONU-Habitat et la Municipalité de Dubaï.

L’initiative « We are Medina Learning from Jnane Aztout », menée à Larache, a été sélectionnée comme la « meilleure pratique pour l’amélioration de l’environnement » en matière de politique urbaine nationale.

Ce projet de Jnane Aztout, réalisé dans le cadre du programme « Villes sans bidonvilles », est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Habitat, à travers le groupe Al Omrane, la préfecture de Larache, la commune urbaine, l’Amicale de « Jnane Aztout » et le groupe de coopération pour l’habitat et le développement (bureau de la coopération) relevant de l’Université de Séville.

