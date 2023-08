L’agence de notation S&P Global a abaissé les notes de crédit de plusieurs banques américaines, tout en révisant leurs perspectives de croissance, évoquant des risques de financement et la baisse de la rentabilité.

S&P a ainsi abaissé les notes d’Associated Banc-Corp et de Valley National Bancorp, pointant du doigt une dépendance accrue vis-à-vis des dépôts par l’intermédiaire de courtiers.

L’agence a également réduit les notes de UMB Financial Corp, Comerica Bank et Keycorp, évoquant d’importantes sorties de dépôts et le contexte de taux d’intérêt élevés.

Dans une note lundi, S&P souligne que la forte hausse des taux d’intérêt pèse sur le financement et la liquidité de nombreuses banques américaines, estimant que les dépôts détenus par les banques assurées par la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) continueront à diminuer tant que la Réserve fédérale procédera à un « resserrement quantitatif ».

S&P a également revu à la baisse la perspective des notes de crédit de S&T Bank et de River City Bank de « stable » à « négative » en raison notamment d’une forte exposition à l’immobilier commercial.

Cette annonce intervient après une décision similaire de Moody’s début août. L’agence de notation avait abaissé la note de crédit de plusieurs banques américaines et averti qu’elle réexaminait le statut de certains des plus grands établissements du pays. Parmi eux, BNY Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial.

Moody’s a abaissé d’un cran la note de dix banques américaines et a placé certains géants bancaires sous surveillance en vue d’un éventuel abaissement de leur note, synonyme de dégradation de leur solidité financière. L’agence a également modifié ses perspectives en les rendant négatives pour plusieurs sociétés. Ce sont au total 27 banques qui sont concernées.