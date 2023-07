Belle opération de promotion pour le Maroc. Un dossier paru dans les colonnes du célèbre tabloïd « USA Today » intitulé « Morocco: a strong business partner », met en avant les différentes potentialités ayant permis au royaume de consolider son positionnement en tant que Hub d’exportation.

Le document met en avant la métamorphose économique enregistrée au fil des deux dernières décennies. Le volet industriel, les réformes, ou encore le nouveau modèle de développement sont les axes majeurs de ce focus.

Le soft power de la diplomatie marocaine n’est pas en reste. Un gros plan est fait sur les relations maroco-américaines qui « se renforcent » de plus en plus, peut-on lire. « Soutenant pleinement l’agenda de réforme tracé par le Roi Mohammed VI afin de renforcer les institutions étatiques, les États Unis ont accompagné le Maroc par une assistance substantielle dans les domaines de la gouvernance, l’éducation, la productivité économique et l’égalité », souligne le texte.

Ce n’est pas tout, car « le Maroc est une destination qui concilie les objectifs économiques et ceux de développement durable des investisseurs, un environnement stable », affirment les auteurs du dossier dans un entretien intitulé: « Une plateforme compétitive de production à faible émissions de carbone ». Accordée par Ali Seddiki, le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), l’interview répond aux questions que peut se poser tout investisseur étranger: dans quels secteurs le Maroc est-il un “global player”? Comment le Royaume met-il à profit le positionnement géostratégique clé qui est le sien et, également, pourquoi les investisseurs devraient investir au Maroc et maintenant? Véritables fiertés du Maroc, l’industrie automobile, l’innovation technologique, l’aéronautique et les énergies renouvelables, sont cités en exemples.

Par ailleurs, autre sujet important dans ce dossier diffusé sur USA Today: les efforts déployés afin de faciliter l’acte d’investir, avec comme focus la région de Rabat-Salé-Kénitra. « Nous avons drastiquement réduit les délais de traitement des démarches d’investissement de 130 jours en 2019 à moins de 5 jours en 2022, au niveau régional », témoigne à ce titre la directrice générale du Centre régional d’investissement Rabat-Salé-Kénitra, Nejma El Houda Bouamama.

Et de conclure que l’exploit footballistique des Lions de l’Atlas au Qatar, ou la performance des Lionnes de l’Atlas lors de leur participation historique au Mondial féminin en Australie, ne peut qu’illustrer une volonté nationale et un engagement ferme en faveur de l’émergence d’une nouvelle élite sportive. Les auteurs du dossier affirment que le Maroc est sur la bonne voie pour devenir une superpuissance du ballon rond.

M.A.