Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) vient de lancer un appel d’offres pour le compte de l’Organisation Mondiale de la Santé au Maroc (OMS Maroc), dans le but d’évaluer et analyser les capacités des laboratoires humains, vétérinaires et environnementaux en matière de résistance anti-microbienne.

L’étude à mener vise à répondre à 7 points, notamment la mise en place d’une cartographie du système national des laboratoires par catégorie, la proposition d’un outil d’évaluation des systèmes de management de la qualité des laboratoires de microbiologie médicale, l’évaluation dudit système, la réalisation d’un audit pour un échantillon d’infrastructures et l’évaluation de leurs capacités humaines et matérielles, l’identification des pistes d’amélioration, la réalisation d’une synthèse et l’élaboration d’un plan d’action pour la mise à niveau des laboratoires vers l’accréditation internationale.

Il faut dire que ce projet intervient à un moment où la résistance aux antibiotiques a atteint un niveau alarmant à travers le monde. Il est donc impératif de réévaluer et de consolider la capacité des laboratoires à pouvoir identifier et traiter les anomalies microbiennes.

Le PNUD indique que les structures intéressées sont invitées à soumettre leurs candidatures au plus tard le vendredi 28 juillet 2023 à minuit.

Il est à noter qu’une première évaluation des laboratoires vétérinaires et environnementaux a été réalisée en 2022 à travers une évaluation FAO-ATLASS.