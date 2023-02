Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a réitéré mardi son ambition de fabriquer 60% des doses de vaccins nécessaires sur le continent d’ici 2040.

L’agence de santé publique spécialisée de l’Union africaine, a rappelé dans un communiqué que plus de 30 organisations partenaires s’étaient réunies au Sénégal pour le premier atelier de développement de la main-d’œuvre dans la bio-fabrication co-organisé par le CDC Afrique, l’Institut Pasteur de Dakar et le Conseil sud-africain de la recherche médicale.

Le continent africain ne produit actuellement qu’environ 0,1% de l’approvisionnement mondial en vaccins, a noté le CDC Afrique. « Pour concrétiser cette vision de créer une plus grande résilience de l’approvisionnement en vaccins pour l’Afrique, des investissements importants devront être réalisés pour développer une main-d’œuvre qualifiée à déployer dans l’industrie de la recherche, du développement et de la fabrication », a-t-il plaidé.

Des estimations récentes du CDC Afrique indiquent qu’entre 6.000 et 7.000 emplois qualifiés devront être créés en Afrique d’ici 2030 pour la seule gamme des besoins de l’industrie de fabrication de vaccins.

L’atelier, organisé de mardi à jeudi, devrait aider à bien comprendre les besoins et les ambitions en matière de renforcement des capacités en Afrique, à obtenir une image complète des initiatives de formation disponibles aux niveaux local, régional et mondial, et à identifier les lacunes et les opportunités, selon le CDC Afrique.

« Cet atelier très pratique aboutira à des feuilles de route concrètes pour atteindre les objectifs dans le domaine du développement de la main-d’œuvre de la bio-fabrication », a-t-il déclaré.

Selon le CDC Afrique, cette réunion de haut niveau abordera également la manière de créer un écosystème favorable au financement évolutif et durable des programmes de formation en Afrique et le meilleur modèle de partenariats et de gouvernance afin d’accomplir l’ambition du continent.