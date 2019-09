Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a tenu des entretiens, à New York, avec Julio Borges, Chargé des Affaires étrangères du président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaido, reconnu par plusieurs pays comme président par intérim de ce pays d’Amérique latine.

Et dans une déclaration à l’issue de cet entretien, Borges s’est félicité de la tenue de cette « réunion importante qui a permis d’évoquer les relations fortes portant sur la paix et la démocratie » au Venezuela. « Nous apprécions et nous remercions le Maroc pour le soutien au président Juan Guaido et à l’Assemblée nationale du Venezuela », a-t-il dit.

« Nous sommes confiants que, suite à cette réunion, nous allons augmenter le soutien des autres pays de la région (…) afin de remédier à la tragédie que nous vivons au Venezuela », a assuré Borges, soulignant que « le Maroc sera avec nous dans ce processus ».