Les autorités locales de l’arrondissement urbain de Kechich relevant de la préfecture de Marrakech ont procédé à la démolition du dernier bâtiment attenant à la muraille historique à Kbour Chou dans la Médina de Marrakech. Selon un communiqué de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, cette opération vise à aplanir toutes les difficultés de nature à entraver les projets de développement dans cette région.

La même source précise que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme « Marrakech, cité du renouveau permanent », notamment le projet relatif à l’aménagement des espaces verts. Pour rappel, le projet « Marrakech, cité du renouveau permanent », lancé par le Roi Mohammed VI en janvier 2014, vise à accompagner le développement urbain et démographique de la ville, renforcer son attractivité économique, consolider sa place en tant que pôle touristique mondial, améliorer les infrastructures socio-culturelles et sportives en son sein et promouvoir les indicateurs de développement humain. Il mobilise des investissements de 6,3 milliards de dirhams.