Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n°2.23.47 modifiant le décret n°2.22.818 du 22 rabia I 1444 (19 octobre 2022) portant suspension des droits d’importation des bovins. Intervenant lors d’un point de presse tenu à l’issue du conseil, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que la suspension des droits d’importation des bovins permettra de garantir un approvisionnement normal du marché local en viande bovine et ce, suite à la sécheresse qu’a connu le Royaume, la hausse des prix des aliments de bétail en raison de l’envolée des prix à l’échelle mondiale, en plus de l’augmentation des coûts de production des viandes rouges, ce qui a engendré une baisse de l’offre en animaux destinés à l’abattage.

Et d’ajouter que ce décret, présenté par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, vise à anéantir les difficultés auxquelles font face les importateurs marocains et garantir l’approvisionnement du marché national en ce type d’animaux destinés à l’abattage.