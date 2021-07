Virgin Megastore Maroc inaugure son 9ème Magasin sur une superficie de 750 m2 au Sela Park Adrar à Agadir et renforce ainsi sa présence dans la Région Sud du Maroc.

Espace convivial et familial, ce magasin est dédié aux Univers Electroniques, Multimédias, Accessoires et Gaming, mais aussi aux Univers Culturels comme les Livres, la Papeterie, les

Beaux Arts et les Jouets. Des Corners tendance et Lifestyle sont également de la partie comme la Beauté et le House ou encore les Instruments de Musique.

Avec cette nouvelle ouverture, Virgin Megastore Maroc privilégie à nouveau le modèle de représentant exclusif de l’enseigne sur le territoire Nord-Africain, en s’appuyant sur l’expertise et la force de partenaires de renom (Apple, Samsung, HP…).

Consolidant une expérience qui inspire et engage, ce 9ème magasin jouit d’un emplacement stratégique avec un assortiment d’Offres uniques et variées.