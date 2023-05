Les organisateurs de Visa for Music ont dévoilé les membres du jury de la dixième édition du festival, qui sera organisée du 22 au 25 novembre prochain à Rabat.

Le jury de cette édition est composé du Marocain Marwane Fachane, directeur général de la Fondation Hiba, du Tunisien Mohamed Ben Said, fondateur d’ACACIA Productions, de la Sénégalaise Oumy Régina Sambou, fondatrice et éditrice d’Africulturelle, du Libanais Nabil Canaan, cofondateur et directeur du centre culturel Station Beirut, ainsi que de la sud-africaine Violet Maila, chef de projets à la Fondation Music in Africa, selon les organisateurs.

Pour l’édition 2023, le jury devra sélectionner plus de 30 artistes parmi les 1505 candidatures reçues, dont 71 proviennent d’Amérique, 244 d’Europe, 158 d’Asie, 1031 d’Afrique et une provient d’Australie.

Créé en 2014, Visa for Music s’est imposé aujourd’hui comme un événement d’envergure nationale et internationale offrant une plateforme qui favorise les opportunités de rencontres et contribue à donner la visibilité et la place qu’ils méritent aux artistes d’Afrique et du Moyen-Orient.

Il s’agit également d’un rendez-vous incontournable pour les artistes et les professionnels de la filière musicale venus du monde entier : directeurs de festivals, agents, maisons de disque, programmateurs, institutions culturelles et fondations, médias et formateurs…

Dans un format court (un showcase de 40 minutes) destiné avant tout aux professionnels, les artistes pourront donner à voir le meilleur de leur talent et le plus représentatif de leur création, dans des conditions live en public.