Le département d’État des USA vient d’annoncer que les frais de dossiers des demandes de visa connaitront une hausse, et ce, pour les voyageurs installés et visitant le pays.

L’ambassade des États-Unis au Maroc indique aux voyageurs marocains souhaitant se rendre aux US devront dorénavant s’acquitter d’un montant allant de 160 à 185 dollars (1620-1875 dirhams) pour les visas d’affaires et de tourisme (B1/B2 et BCCs).

En ce qui concerne les frais des visas de travail temporaire, basés sur une pétition pour certains travailleurs temporaires (catégories H, L, O, P, Q et R), ceux-ci passeront de 190 à 205 $ (1925-2080 DH).

Les frais des visas pour les commerçants selon un traité, les investisseurs et demandeurs selon un traité pour une occupation spécialisée (catégorie E) passeront de 205 $ à 315 $ (2080-3190 DH).

Il s’agit là de la première hausse de frais de dossiers, concernant les visas B1/B2, au Maroc.