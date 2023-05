« Too late to apologize » pour Lacoste ? il ne semblerait pas. La célèbre marque au crocodile a réagi au faux pas fashion qui avait suscité colère et indignation sur les réseaux sociaux au Maroc, après avoir mis à la vente des polos scindant le Maroc en deux.

Selon les informations de la SNRT, le ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC), Ryad Mezzour, a indiqué que les responsables de la compagnie française ont présenté leurs excuses vis-à-vis de cet « incident involontaire », en plus de retirer de la vente les articles concernés au niveau de ses points de ventes à travers le globe.

Le ministre MIC a indiqué que l’article en question n’était pas disponible à la vente au Maroc, suite à une enquête menée par son département.

Pour rappel, Lacoste avait suscité la polémique en mars dernier, lorsque la marque a dévoilé des polos de la collection « Lacoste Worldwide », où l’on peut apercevoir un Maroc sans son Sahara. Cela avait valu à la marque un appel au boycott de ses produits par le web marocain, indiquant que cela est une atteinte claire à la souveraineté du royaume sur l’ensemble de son territoire.