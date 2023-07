Le processus de demande de visa Schengen n’est pas toujours chose facile. La forte demande et le manque de disponibilité des rendez-vous qui en découle compliquent la situation et TLScontact s’en dit consciente.

« TLScontact est consciente des défis auxquels sont confrontés les demandeurs de visa marocains. Elle met tout en œuvre pour leur fournir un accompagnemeent transparent et équitable tout au long de leur processus de demande », indique la société dans un communiqué.

Et de rappeler qu’elle se « tient aux côtés du Consulat général de France pour rappeler avec fermeté aux demandeurs de visa de ne pas recourir à des intermédiaires proposant des avantages illégitimes ». Ces intermédiaires, poursuit la même source, prétendent, « à tort, disposer de complices au sein de nos centres, et exploitent les demandeurs de visa marocains en s’appropriant des rendez-vous et en les revendant à des prix exorbitants, en violation de la loi ».

L’opérateur rappelle, en outre, que la prise de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de visa doit exclusivement s’effectuer par le demandeur de visa, via le site internet de TLScontact. Egalement, seul le Consulat général de France est habilité à contrôler le nombre de rendez-vous.

« Les plages horaires de rendez-vous sont générées de manière aléatoire et progressive par notre système informatique : aucune intervention humaine n’est possible et nos collaborateurs ne sont techniquement pas en mesure de réserver un rendez-vous pour le compte d’un tiers », est-il souligné.

Par ailleurs, le demandeur de visa est le seul à pouvoir modifier la date de son rendez-vous en accédant à son compte personnel, une seule et unique fois, et dans la limite des rendez-vous disponibles, informe TLScontact. Si aucune autre plage horaire n’est disponible, le demandeur doit se présenter à la date initialement fixée ou annuler son rendez-vous.

« TLScontact se réserve le droit de refuser l’accès à son centre de visas à tout demandeur se présentant avec un type de rendez-vous non conforme à sa demande France-Visas, avec un dossier comportant des informations différentes que celles fournies lors de la réservation ou erronées », précise le communiqué, ajoutant que « nous avons une politique de tolérance zéro envers la fraude et nous nous tenons à la disposition des autorités marocaines pour lutter ensemble contre ces pratiques frauduleuses ».