Le journal autrichien ‘‘Kurier’’ a mis en avant les atouts touristiques et la richesse civilisationnelle de la ville de Marrakech, affirmant que la cité ocre offre »un voyage de mille et une nuit empli de couleurs et de goûts luxueux ». ‘‘Marrakech est incontestablement l’incarnation parfaite de l’Orient enchanteur, avec ses goûts somptueux, ses couleurs vives et ses parfums captivants émanant des souks et des ruelles antiques’’, écrit le journal dans un article illustré de photos publié dans la rubrique ‘‘Voyage et divertissement’’.

Le journal évoque ‘‘la magie des riads de Marrakech, avec leurs styles architecturaux anciens illustrant la richesse culturelle et civilisationnelle du Royaume, leurs arches décorés, la hauteur de leurs portes et l’amplitude de leurs patios, outre la vue imprenable sur la ville ancienne’’, ajoutant que de multiples riads sont aujourd’hui transformés en hôtels et en restaurants qui accueillent des visiteurs des quatre coins du monde.

Evoquant la partie moderne de la ville, le quotidien relève ses grands avenues ainsi que l’harmonie des immeubles avec leur couleur ocre et les boutiques modernes, outre la multitude de motocyclettes et de bicyclettes qui constituent un moyen de transport populaire dans la ville.