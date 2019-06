Les Etats-Unis ont annoncé mardi « des actions vigoureuses » pour empêcher que le voyage de citoyens et de vaisseaux américains à Cuba « n’enrichisse les services militaire, de sécurité et du renseignement » de l’île des Caraïbes.

A partir d’aujourd’hui, les Etats-Unis interdisent aux Américains de se rendre à Cuba sans une autorisation octroyée à des fins pédagogiques, a indiqué le département d’Etat dans un communiqué, ajoutant que Washington « ne permettra plus de visiter l’île via des navires de transport ou de tourisme, y compris les bateaux de croisière, les yachts et les avions privés ».

Le département d’Etat a expliqué que les Etats-Unis tiennent le gouvernement cubain pour responsable de la « répression du peuple cubain, son ingérence au Venezuela, et son rôle direct dans la crise humaine sous la direction de Nicolas Maduro ».

« Malgré de larges condamnations internationales, Maduro continue de saper les institutions de son pays (…). Soutenu par Cuba, il a causé un désastre humanitaire qui déstabilise la région », poursuit le communiqué.

« Ces actions sont directement liées à l’industrie du tourisme, qui est fortement connectée aux secteurs militaire, de la sécurité et du renseignement à Cuba », souligne la diplomatie américaine, accusant « le tourisme voilé » d’avoir « rempli les coffres de l’armée cubaine, celle-là même qui soutient Nicolas Maduro au Venezuela et qui réprime le peuple cubain sur l’île ».