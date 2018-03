Infomédiaire Maroc – La Commission européenne propose aujourd’hui de réformer la politique commune de visas de l’Union pour en adapter les règles à l’évolution des préoccupations en matière de sécurité, aux défis liés à la migration et aux nouvelles possibilités offertes par les avancées technologiques.

Les modifications que la Commission propose d’apporter au code des visas simplifieront les formalités permettant aux voyageurs en règle d’obtenir un visa pour se rendre en Europe, ce qui facilitera le tourisme, les échanges commerciaux et les affaires, tout en renforçant la sécurité et en atténuant les risques de migration irrégulière, explique la Commission dans un communiqué parvenu à Infomédiaire. Il s’agit de :

– Des procédures plus rapides et plus souples : le délai imparti pour l’adoption d’une décision sur la demande de visa sera écourté, passant de 15 à 10 jours. Les voyageurs auront la possibilité de déposer leur demande jusqu’à 6 mois avant le déplacement qu’ils ont programmé, au lieu de 3 mois actuellement, et de remplir et signer leur demande par voie électronique.

– Des visas à entrées multiples assortis d’une plus longue durée de validité : des règles harmonisées s’appliqueront aux visas à entrées multiples, de manière à mieux prévenir le ‘‘visa shopping’’ (course au visa), et à permettre aux Etats membres et aux voyageurs réguliers d’économiser de l’argent et du temps. Ces visas à entrées multiples seront délivrés aux voyageurs réguliers de confiance dont les antécédents en matière de visa satisfont aux conditions pour passer progressivement d’une durée de validité d’1 an à une durée de 5 ans. Le respect des conditions d’entrée par les voyageurs fera l’objet de vérifications approfondies et répétées.

– Des visas de court séjour délivrés aux frontières extérieures : afin de faciliter les voyages touristiques de courte durée, les Etats membres seront autorisés à délivrer des visas à ‘‘entrée unique’’ directement aux frontières terrestres et maritimes extérieures, selon des régimes temporaires ou saisonniers et sous réserve de conditions strictes. Ces visas seront valables pour un séjour d’une durée maximale de 7 jours, uniquement dans l’Etat membre de délivrance.

A noter toutefois que, les coûts de traitement ayant sensiblement augmenté au cours des dernières années, une hausse des droits de visa – qui n’ont pas été majorés depuis 2006 – sera appliquée (de 60 à 80 euros).

Rédaction Infomédiaire