Quel passeport ouvre le plus de frontières à ses détenteurs ? Quels pays sont les plus ouverts aux ressortissants étrangers ? Dans son récent rapport sur la mobilité globale, le cabinet Henley & Partners répond à toutes ces questions.

Que ce soit pour les vacances ou un voyage d’affaires, au moment de choisir votre destination, vous aimeriez probablement savoir quels pays vous permettent d’y entrer sans visa. Henley & Partners, cabinet spécialisé dans la migration en affaires, s’est penché sur la question et vient de publier son rapport sur la mobilité internationale. Celui-ci comprend également un classement de tous les passeports à travers le monde, sur la base des pays auxquels ils donnent accès en visa free. Ce classement porte sur 199 passeports et 227 destinations à travers le monde.

Singapour, le passeport le plus puissant au monde

Il se trouve qu’en 2023, détenir un passeport singapourien permet d’accéder librement à 192 pays sur 227, et est donc considéré comme le passeport le plus puissant de la planète. Les ressortissants de Singapour n’ont pas besoin de visa pour des pays comme la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal, mais aussi le Japon, les États-Unis, le Canada (autorisation de voyage électronique requise néanmoins pour ces deux derniers pays), et près d’une quarantaine de pays africains.

Et le Maroc ?

Derrière Singapour, l’Allemagne, l’Italie, et l’Espagne, arrivent deuxièmes ex-aequo, avec 190 destinations accessibles visa free. La France se classe troisième (189 destinations), à égalité avec l’Autriche, la Finlande, le Japon, la Corée du Sud, le Luxembourg, et la Suède. Le passeport américain ne se classe que huitième, comme celui de la Lituanie (184 destinations visa free).

Le premier pays africain de ce classement n’arrive qu’en 24e position. Il s’agit des Seychelles, dont le passeport donne libre accès aux frontières de 155 pays. Maurice (29e, 148 destinations), l’Afrique du sud (51e, 106 destinations) et le Maroc (74e, 67 destinations) complètent le podium des passeports africains les plus puissants.

Passeports puissants, frontières fermées

Il est intéressant de noter que si les pays africains arrivent assez loin en termes de destinations accessibles sans visa, ils se classent parmi les premiers lorsqu’on s’intéresse aux pays ayant les frontières les moins rigides pour les ressortissants étrangers.

Ainsi, quatre d’entre eux trustent le Top 5 de l’Openness Index (nombre de pays dont les ressortissants sont admis sans visa). Ils sont 7 dans le Top 10 (Burundi, Comores, Djibouti, Guinée-Bissau, Mozambique, Rwanda, Seychelles), tous ex-aequo, avec des scores de 198. Les auteurs du rapport relèvent que la moyenne mondiale en termes d’Openness Index est de 99. Or, il est intéressant de noter que chez les pays disposant d’un passeport haut classé, cette moyenne est de 97. Par ailleurs, à quelques exceptions près, l’écrasante majorité des pays apparaît dans le ventre mou de l’Openness Index. Autrement dit, les passeport les plus puissants émanent des pays les plus fermés.

Y.D