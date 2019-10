Dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, la CTM indique que, ‘‘à la lumière de la photo qui circule sur le Web montrant une prétendue note de la CTM qui interdirait la vente de titres de voyage aux ressortissants de pays subsahariens qui ne justifient pas d’un titre de séjour ‘résidence ou passage régulier au Maroc’, la Compagnie de transports au Maroc (CTM) dément ces faits et déclare que cette note n’est pas un document de la CTM et qu’aucune annonce ou avis de ce type n’a émané de la direction générale de la compagnie’’. ‘‘Nous tenons à rappeler que nos valeurs et notre éthique au sein de la CTM vont à l’encontre de toute discrimination’’, ajoute la même source, rappelant que ‘‘au fil de nos 100 ans d’existence, nos voyageurs ont toujours été au centre de notre attention, quelles que soient leurs origines, et nos collaborateurs, imprégnés de notre culture, ont toujours été sensibilisés dans ce sens’’.