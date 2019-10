Le Real Madrid, à travers sa Fondation, envisage de renforcer sa présence dans plusieurs pays, dont le Maroc, à travers la mise en place d’écoles socio-sportives. Un accord de coopération dans ce sens a été renouvelé, mardi au Stade Santiago Bernabéu, entre la Fondation Real Madrid et la Fondation Endesa, le groupe leader dans la péninsule ibérique en matière d’énergies renouvelables. Les deux parties, qui fêtent 10 ans de coopération, veulent aller de l’avant dans leur partenariat pour développer des projets socio-sportifs déjà mis en place au Brésil, au Pérou, au Portugal, en Espagne et au Maroc. Dans ce contexte, la même source rappelle l’expérience réussie de l’école socio-éducative que la Fondation Real Madrid a inaugurée en 2011 au Centre social Assadaka à Tanger, précisant qu’un total de 600 enfants ont bénéficié jusqu’à présent de ce projet. La cérémonie de renouvellement de l’accord de coopération entre les Fondations Real Madrid et Endesa s’est déroulée en présence du vice-président exécutif de la Fondation Real Madrid, Enrique Sanchez, du directeur des Relations Institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueno, et du directeur général de Communication et responsable de la Fondation Endesa, Alberto Fernandez.