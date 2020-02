L’Espagnol Juan Carlos Garrido est le nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca, en remplacement du Français Sébastien Desabre, resté un petit mois à la tête du champion du Maroc en titre, a annoncé, mardi, le prestigieux club de football de la métropole.

“Il a été procédé, ce matin (mardi) au complexe Mohammed Benjelloun à Casablanca, à la désignation de Juan Carlos Garrido comme entraîneur de l’équipe première du Wydad Athletic, en remplacement de Sébastien Desabre”, indique le club dans un communiqué laconique publié sur sa page Facebook.

Garrido est le troisième entraîneur du Wydad depuis l’été dernier, après les Français Patrice Carteron et Desabre, ce qui traduit la profonde crise que traverse le club, à quelques jours du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF contre les Tunisiens de l’Etoile du Sahel de Sousse, samedi prochain au Complexe Mohammed V.

Ironie de l’histoire, Garrido vient de quitter les futurs adversaires des Casablancais, au terme d’une expérience infructueuse entamée en octobre dernier. Un bal de chaises musicales qui en dit long sur la situation hypothétique des deux clubs maghrébins.

Né le 29 mars 1969 à Valence, Juan Carlos Garrido connait bien le football marocain et africain pour avoir dirigé le Raja de Casablanca, avec lequel il a remporté la Coupe du Trône (2017) et la Coupe de la Confédération de la CAF (2018), un exploit continental qu’il a déjà signé avec Al-Ahly du Caire en 2014.

Il a présidé aux destinées d’un nombre de clubs européens, à l’instar de Villarreal et Real Betis, en Espagne, et le Club de Bruges en Belgique, de même qu’il a travaillé dans les pays du Golfe à la tête d’Al-Ettifaq (Arabie Saoudite) et Al-Ain (Emirats arabes unis)