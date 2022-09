Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance tenu le 14 septembre 2022 a nommé Badreddine BELGHITI Directeur Général Délégué de Wafa Assurance en charge du Pôle Assurance des Entreprises à partir du le 1er janvier 2023.

Il succédera à Mme Hakima Al Qoh qui a prévu de faire valoir ses droits à la retraite fin 2022 et à qui Wafa Assurance rendra un vibrant hommage, le moment venu, pour la carrière exceptionnelle au sein du Groupe.

Dans le cadre de ses nouvelles missions, BELGHITI mettra son savoir-faire et son expertise au service des autres pôles pour la gestion des partenaires bancaires et la qualité de service en automobile. BELGHITI fera partie du Comex instance de pilotage du Groupe et rejoindra donc à temps plein la compagnie en début d’année prochaine.

BELGHITI est Diplômé de l’Ecole Mohammedia des Ingénieurs en 1991 et détenteur d’un MBA à l’ESCP Paris en 2003. Il a à son actif 30 ans d’expérience dans le secteur des assurances. BELGHITI a démarré sa carrière professionnelle chez une compagnie de la place en 1991 et a occupé plusieurs responsabilités, notamment celle de Directeur Technique et Marketing.

En 2009, Il rejoint le Groupe Wafa Assurance en qualité de Directeur Général Adjoint et y a exercé dans les domaines du Commercial, du Développement et de la Gestion des back-offices. En 2019, Il est nommé par le Conseil d’Administration de Wafa IMA Assistance en tant que Directeur Général de Wafa IMA Assistance. BELGHITI a été chargé par le conseil d’Administration de Wafa IMA Assistance d’inscrire la compagnie dans le paysage assurantiel marocain et d’accompagner les actionnaires fondateurs de Wafa IMA Assistance dans leur développement international.

A date, le bilan de Wafa IMA Assistance est éloquent avec (i) une croissance de le part de marché qui est passée de 18% en 2019 à 23,5% en juin 2022, (ii) une croissance de la part du résultat qui est passée de 19% en 2019 à 53% en 2021, (iii) une internationalisation de la compagnie à travers l’ouverture d’une succursale de réassurance en Côte d’Ivoire permettant d’offrir les produits d’assistance dans les 14 pays de la zone CIMA ainsi qu’un accord de réassurance d’assistance pour le marché tunisien, (iv) la digitalisation de Wafa IMA assistance.