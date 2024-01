Le sélectionneur national, Walid Regragui, a condamné « fermement » les informations erronées qui ont été rapportées au sujet des échauffourées ayant éclaté à l’issue du match Maroc-RD Congo, disputé dimanche dernier pour le compte de la 2e journée du groupe F de la CAN 2023.

« Je condamne fermement les informations erronées qui ont été rapportées à ce sujet. Cela a touché ma famille aussi, mais on continue d’avancer », a-t-il déclaré, mardi au stade Laurent Pokou de San Pedro, lors de la conférence de presse qui précède la rencontre Maroc/Zambie.

« Nous respectons l’équipe de la RD Congo. C’est dommage ce qui s’est passé après le match. C’est honteux de m’accuser d’avoir proféré des mots racistes à l’endroit du joueur de la RDC, Chancel Mbemba, a-t-il martelé.

Walid Regragui s’est dit « choqué » de la tournure qu’ont prises ces échauffourées : « Des échauffourées en fin d’un match de football, c’est tout à fait normal. Peut-être c’était dû à la tension, la chaleur ou l’envie de gagner », a-t-il commenté.

« Au Mondial, toute l’Afrique était derrière nous, mais en CAN, on parle de races et de couleurs ! C’est inacceptable », a-t-il déploré, assurant « n’avoir jamais insulté le joueur » et qu’il compte défendre son image jusqu’au bout.

« Je serre toujours la main des joueurs, des entraineurs et des arbitres à la fin de chaque match. Il y avait un peu de tension. C’est le football. Peut-être que la prochaine fois, je ne devrais pas serrer la main des joueurs », a-t-il ajouté.

Rappelons que le Maroc affrontera la Zambie, mercredi (21h00 GMT+1) pour le compte de la troisième et dernière journée (groupe F) du premier tour de la CAN 2023.