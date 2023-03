L’importance du projet Xlinks Morocco-UK a été mise en avant par le gouvernement britannique, dans un document concernant la sécurité énergétique. Le projet devrait contribuer à subvenir à 8 % des besoins énergétiques du Royaume-Uni à l’horizon 2035.

Le document du gouvernement britannique, partagé par Xlinks le 30 mars indique : « comme nous l’avons indiqué dans la stratégie britannique de sécurité énergétique, nous explorons activement le potentiel des projets internationaux pour fournir de l’énergie propre, abordable et sûre. Par exemple, le gouvernement s’intéresse au projet Xlinks, un site de production d’électricité éolienne, solaire et par batterie au Maroc qui fournirait exclusivement de l’électricité au réseau britannique par le biais de câbles sous-marins à courant continu haute tension. Le gouvernement étudie, sans s’engager, la viabilité et les mérites de cette proposition afin de déterminer si elle pourrait contribuer à la sécurité énergétique du Royaume-Uni ».