Infomédiaire Maroc – Afrique Câbles, filiale du groupe Ynna Holding, a reçu le 1er Prix de la Compétitivité – Prix du Partenariat Université Entreprise dans le cadre de la 5ème édition de cet évènement de référence lancé en 2010 et décerné tous les 2 ans par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, en partenariat avec l’Association d’études et de Recherches pour le Développement (MAScIR).

Leader national dans la fabrication, le recyclage et la commercialisation de batteries de démarrage automobile sous la marque Electra, et acteur majeur des câbles téléphoniques, Afrique Câbles a investi plus de 150 millions de dirhams ces 5 dernières années afin de moderniser ses appareils de production et concevoir des solutions haute performance.

Rédaction Infomédiaire