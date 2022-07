Après 28 ans au service du groupe BMCE devenu en 2019 BANK OF AFRICA Youssef Benkirane, s’apprête à aller explorer d’autres horizons et y mener des projets personnels.

Pendant près de trois décennies Youssef Benkirane a contribué à la création de la filière Bourse – OPCVM au sein de BMCE des 1994 et par la même au développement des Marchés de capitaux au Maroc.

Ainsi Il a été Administrateur Directeur Général de BMCE Capital Bourse puis Vice-President du Directoire de BMCE CAPITAL et Directeur General de BAnk Of Africa Capital et Administrateur de nombreuses filiales du groupe en Afrique subsaharienne. Pendant 10 années il fut Membre du Conseil d’Administration de la filiale du partenaire et actionnaire étranger de référence du groupe en l’occurrence le Français CM-CIC Securities.

A travers ses différents mandats, dont huit années à la tête de l’Apsb et plus d’une douzaine d’années au sein du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca ( 2000-2013) il a participé à toutes les étapes du développement de la place financière de Casablanca. En, 2014, il a rejoint la Direction Générale de l’Internationale de de la Banque, pour y développer les synergies commerciales avec les partenaires internationaux du Groupe désirant accompagner leurs clients sur notre continent – Au sein de la DGI, il a mené de nombreux projets de développement en Afrique subsaharienne.