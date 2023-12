L’international marocain Youssef En-Nesyri serait sur les petits papiers de Manchester United pour le prochain mercato hivernal, rapportent, ce samedi, plusieurs médias britanniques.

« Man Utd suivrait l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri comme une éventuelle signature en janvier », a écrit le site spécialisé Sky Sports sur X (ex-Twitter).

Le quotidien The Sun note, de son côté, que le club mancunien aurait prévu une somme de 16 millions de livres sterling pour recruter l’attaquant, qui s’est affirmé comme un pilier offensif de Séville depuis janvier 2020, contribuant de manière significative à deux triomphes en Ligue Europa.

Selon le site spécialisé Goal.com, le sociétaire du FC Seville pourrait être « un atout majeur » pour Manchester United, car « il a fait ses preuves sur la scène internationale en jouant un rôle crucial dan le parcours impressionnant du Maroc jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde ».

L’attaquant de 26 ans a inscrit 9 buts cette saison, soulignant ainsi son impact incontestable dans un club en proie à des difficultés financières.

Le FC Séville, qui a accusé un déficit de 90 millions d’euros sur les trois dernières saisons, pourrait envisager de céder En-Nesyri, sous contrat jusqu’en juin 2025, pour équilibrer la balance économique, d’après le grand tirage britannique « Daily Mail ».

