[Communication d’entreprise] Du 24 décembre 2023 jusqu’au 1er janvier 2024, Widiane Resort ouvre ses portes à une saison festive pleine de moments agréables qui se transforment en souvenirs inoubliables. Plongez dans l’esprit de Noël et accueillez la nouvelle année dans le cadre enchanteur de notre Resort, expérience à partager en famille ou entre amis.

Christmas Eve: 24-25 décembre 2023

Le 24 décembre, le Safran où le raffinement des diners gastronomiques unique exquis s’unit à une ambiance chaleureuse, le tout dans un cadre féérique oscillant entre authenticité et modernité, l’ambiance sera électrique par un Live Band dont le talentueux artiste viloniste Philipe maestro accompagné par la talentueuse chanteuse Stella, venue tout droit de Miami pour enchanter vos oreilles, vous transportant au Coeur d’une soirée où la musique devient un veritable oeuvre d’art.

Le Kids Club, dédié à vos petits aventuriers, propose une expérience ludique exceptionnelle. Équipé d’une salle de cinema et d’un espace gaming pour les petits et les jeunes, cet univers captivant permet à vos enfants de s’exprimer et de jouer dans un cadre sécurisé et ludique.

Le 25 décembre, le Kids club, vous invite à une kids-party, comprenant un cours de cuisine dispense par notre chef pour une réalisation d’une bûche et création d’un sapin.

Le Widiane Resort offre une palette d’activités nautiques passionnantes au bord du Lac Bin El Ouidane. Explorez la diversité des options, que ce soit en Paddle, kayak ou en faisant un tour en bateau où la brise caressante du lac vous enveloppe au cœur des montages pittoresques.

New Year Celebration: 31 Décembre

Le Karma Lounge, notre mini Buddha Bar niché au cœur des majestueuses montagnes de l’Atlas, un sanctuaire de sérénité où vous allez déguster nos meilleurs cocktails et tapas dans une atmosphère unique, suivi d’un diner festif qui émerveillera les gourmets à Azawan, lieu emblématique de la fête, notre espace musical exclusif, avec un Live Band le Jaguar accompagné d’un DJ avec une musique envoûtante, une décoration époustouflante vous transportant directement dans l’atmosphère des iles thaïlandaises, ouvert aussi tous les week-end et les jours de fêtes.

Le Bistrot du Lac, véritable joyau culinaire, marie l’élégance à une vue enchanteresse, offrant une expérience gastronomique exceptionnelle. Notre menu, fusion subtile de saveurs internationales et de délices marocains, promet un voyage gustatif unique. Chaque plat, méticuleusement conçu par notre chef passionné, révèle l’authenticité des ingrédients de qualité

Le 1er Janvier, le Bistrot du Lac vous convie à débuter l’année en beauté avec un brunch exceptionnel avec animation. Laissez-vous enchanter par une vue splendide où l’ambiance conviviale se marie harmonieusement avec la dégustation de plats raffinés.