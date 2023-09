Après une première édition jugée réussie, le Fonds des zones industrielles durables (FONZID) sera reconduit pour une seconde édition. Le ministère de l’Industrie et du commerce prépare actuellement ce nouveau cap, notamment pour le volet de l’assistance technique à apporter aux projets désirant bénéficier du FONZID.

Rappelons-le, la première édition du FONZID était portée par l’Agence MCA-Morocco, et avait permis la sélection de neuf projets portant sur la création/développement de cinq parcs industriels et la requalification/ réhabilitation de quatre zones industrielles existantes, et qui ont bénéficié de l’appui financier et technique dudit Fonds.

Aujourd’hui, le ministère réédite l’expérience et cherche donc à s’adosser sur un partenaire – qui sera désigné via un processus marché public-, afin de prendre en charge, entre autres, la gestion de la plateforme de soumission et de gestion du FONZID, l’examen des dossiers de candidature et l’assistance technique pour les process y associés, l’assistance pour la sélection des projets pour la négociation et l’attribution des subventions, la gestion administrative et financière et le suivi de réalisation des projets, le suivi des activités du FONZID.