Le Jardin zoologique de Rabat accueillera, pour la première fois, un couple de tigres et ce, durant trois mois à partir du 9 juillet.

“Dans l’objectif d’enrichir son offre et de diversifier la collection animale présentée, le Jardin zoologique de Rabat accueille, pour la première fois, une espèce tant sollicitée et appréciée par le public, le tigre”, a affirmé cet établissement dans un communiqué.

“Nayo et Matchy, un couple de tigres, en provenance d’une institution zoologique nationale, s’installent à partir du 9 juillet 2021 et pour une durée de 3 mois au niveau de la biozone +savane+”, précise le communiqué, ajoutant que les deux félins, âgés respectivement de 4 ans et 3 ans, sont nés au Maroc de parents originaires de France.

“Les deux tigres peuvent être différenciés par la couleur de leur pelage. Nayo, le mâle, est d’une couleur rousse rayée de noir et pèse plus de 250 kg, alors que Matchy, la femelle, est une tigresse blanche pesant environ 200 kg”, détaille encore la même source.

Et de rappeler que le tigre est le plus grand félin sauvage et l’un des plus grands carnivores terrestres, qu’il est classé “En danger” par l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) et qu’il vit en Asie, où son aire de répartition s’étend de l’Inde jusqu’en Sibérie, en passant par la Chine, la Thaïlande et autres.

Environ 4.000 tigres seulement sont recensés, actuellement, à l’état sauvage dans le monde, fait-on savoir.