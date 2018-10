Infomédiaire Maroc – Le Jardin Zoologique de Rabat a annoncé jeudi avoir célébré en ce mois d’octobre son 4 millionième visiteur depuis son ouverture en 2012.

« Une moyenne de 600 000 personnes par an visitent cette infrastructure zoologique dédiée à la présentation de la faune marocaine, saharienne et africaine », indique le Jardin Zoologique de Rabat dans un communiqué.

Dans son nouveau concept, le Jardin est construit sur la base de séquences d’observation, de vues séquentielles, de paysages similaires à l’habitat naturel des animaux et d’expositions multi-espèces avec une végétation parfaitement acclimatée aux régions (montagne de l’atlas, désert, savane, forêt tropicale, marécages et ferme pédagogique). L’objectif est de permettre une meilleure adaptation de sa collection animale à son environnement actuel et de favoriser sa reproduction et sa conservation, selon le communiqué.

Au-delà de son rôle de conservation, avec environ 2 000 animaux (mammifères, oiseaux et reptiles) représentant 190 espèces animales, le Jardin zoologique de la capitale a pour mission la recherche scientifique, l’éducation à l’environnement et le divertissement offrant ainsi une expérience de visite unique.

Le prix d’excellence de la plateforme Tripadvisor, qui regroupe la plus grande communauté de voyageurs au monde, a été décerné au zoo de Rabat en 2014, 2015 et 2018, sachant que le nombre d’enfants bénéficiaires des ateliers pédagogiques du parc est d’environ 25 000.

Rédaction Infomédiaire