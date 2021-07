Le vaccin anti-Covid19 a montré son efficacité dans le freinage de la transmission du virus malgré l’apparition de nouveaux variants, a affirmé Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, tout en appelant à se faire “vacciner le plus tôt possible”.

Interviewé par la chaîne “RT France”, Hamdi, également président du syndicat national de médecine générale (SNMG), a souligné que les personnes âgées de plus de 40 ans sont déjà vaccinées à hauteur de 85% et que les groupes d’âge les plus vulnérables et les plus à risque d’aller en réanimation sont déjà protégés. “Mais ce n’est pas assez pour éviter plus de décès”, a-t-il fait remarquer.

Interrogé sur le “positionnement” des Marocains vis-à-vis de la vaccination, le chercheur a précisé que deux sondages, l’un arabe et l’autre africain, ont révélé qu’avant le début de la vaccination au Maroc, “il y avait 80% d’intentions de se faire vacciner: Il n’y a pas donc de problème d’hésitation vaccinale”.

A ce jour, 30% des Marocains sont totalement vaccinés contre la Covid-19, a-t-il fait savoir, notant qu’il s’agit d’un pourcentage “suffisant” pour absorber le choc en cas de recrudescence, mais “insuffisant pour protéger la population”. “Le système de santé marocain est toujours performant”, a-t-il ajouté, exprimant, toutefois, son inquiétude par rapport à “la vitesse avec laquelle les nouveaux cas augmentent” et surtout par rapport “au relâchement observé de la part de la population durant cette période estivale”.

S’agissant de la fin de la pandémie, Hamdi a expliqué que “le virus continuera certainement à circuler”, relevant que l’on aura besoin de “faire des rappels de vaccination, ne serait-ce, peut-être, que pour la population la plus fragile” afin d’atteindre une immunité collective.

“En freinant la transmission du virus, on freine l’apparition des variants et des mutations. Il faut jouer sur les deux”, a-t-il insisté.