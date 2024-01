Le gouverneur de Bank Al-Maghrib (BAM) a été désigné meilleur gouverneur de banque centrale pour l’Afrique au titre de l’année 2024, par le magazine The Banker.

Saluant le leadership d’Abdellatif Jouahri, la revue britannique a particulièrement mis en lumière la participation de BAM à l’effort national de solidarité suite au séisme ayant touché le Maroc en septembre 2023, ainsi que sa gestion efficace dans la lutte contre l’inflation.

« Après avoir relevé son taux d’intérêt directeur à 3% en mars, BAM a été l’une des premières grandes banques centrales africaines à maintenir ses taux en 2023, permettant ainsi à l’impact des hausses de taux de se répercuter sur l’économie. Après une légère hausse en août, la banque a continué à garder son sang-froid, une décision justifiée par le retour de l’inflation à 4,3 % en octobre après un sommet de 10,1 % en février », relève-t-on.

Cité par le magazine, Jouahri s’est dit heureux de recevoir ce prix. « Je suis convaincu du rôle fondamental des banques centrales pour relever les défis majeurs auxquels le monde est confronté », a-t-il déclaré, citant à titre d’exemple le changement climatique, « dont les conséquences ne cessent de s’aggraver ».

« En ces temps de tensions politiques intensifiées, les tendances inflationnistes prolongées dans le monde sont une préoccupation supplémentaire pour les banques centrales. Ces dernières sont donc appelées à optimiser leurs décisions de politique monétaire pour sauvegarder le pouvoir d’achat des citoyens, en particulier les plus démunis d’entre eux », a-t-il ajouté.

Les prix Banker’s Central Banker of the Year 2024 récompensent les responsables qui ont le mieux réussi à stimuler la croissance et à stabiliser leur économie, indique le magazine.