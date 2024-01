L’hôtel Barceló Fès Médina dévoile son nouveau visage après une rénovation audacieuse. Les 137 chambres ont été repensées, adoptant une architecture moderne et une luminosité raffinée. Exit les décors surannés, place à une clarté apaisante. Une nouvelle étape s’annonce en 2024 avec la refonte des espaces de vente, adoptant une touche d’architecture traditionnelle inspirée de l’histoire de la ville impériale.

L’hôtel Barceló Fès Médina a récemment levé le voile sur son nouveau visage après une opération de rénovation audacieuse. Plongeant au cœur de la capitale spirituelle du Maroc, cet établissement emblématique a entrepris une métamorphose qui va au-delà de la simple rénovation, redéfinissant son identité pour offrir une expérience hôtelière inégalée. En effet, l’établissement a entrepris un vaste chantier en rénovant l’ensemble de ses 137 chambres. «Exit les décors surannés, place à une architecture épurée et moderne!». Les chambres ont été entièrement repensées en adoptant un design lumineux et un éclairage optimisé. Fini les atmosphères sombres et ternes, les nouvelles Chambres Supérieures, Supérieures vue médina, Familiales, Deluxe ou Suites respirent désormais la clarté. Les lignes épurées et les tons clairs des matériaux créent une harmonie apaisante.

Tradition et innovation : une fusion subtile

Cette métamorphose va au-delà d’un simple coup de jeune. Dès 2024, l’hôtel entamera la rénovation de ses espaces d’accueil et de vente, les dotant d’une architecture traditionnelle faisant écho à l’âme de Fès. Un voyage immersif s’ouvre alors aux visiteurs, les transportant à travers l’histoire et les coutumes séculaires de la ville impériale. Chaque détail devient une ode vibrante à la richesse culturelle de cette capitale spirituelle, invitant à une découverte sensorielle des trésors du patrimoine marocain.

Des normes pour surpasser les attentes de la clientèle

À l’avant-garde de l’excellence, l’hôtel Barceló Fès Médina s’engage résolument à adopter les normes internationales de la chaîne pour surpasser les attentes de sa clientèle. Cette orientation influe directement sur la satisfaction client, tant au travers des plateformes de réservation en ligne que sur le site officiel de l’hôtel (Barcelo.com). En harmonie avec cette démarche, l’établissement a mis en place un programme de fidélisation client robuste, visant à récompenser la loyauté de ses visiteurs réguliers. Cette initiative s’inscrit dans une vision globale de l’excellence, offrant une meilleure expérience hôtelière, de la réservation à la fin du séjour.

Une plongée au cœur de Fès

Situé stratégiquement au cœur de Fès, le Barceló Fès Médina offre une immersion dans l’essence même de la ville. Avec ses multiples catégories d’unités, il offre une variété de catégories d’hébergement, de chambres Supérieures avec vue imprenable à des Suites luxueuses et raffinées. L’espace co-meeting offre des salles de réunion modulables d’une superficie totale de 300 m², répondant aux exigences événementielles les plus pointues.

Des offres spéciales fin d’année

Dans le cadre des festivités de fin d’année, l’hôtel Barceló Fès Médina déploie des offres spéciales afin d’offrir à sa clientèle une expérience unique. Ces propositions, imprégnées d’une ambiance festive, ont pour objectif d’enrichir le séjour des visiteurs durant cette période exceptionnelle. Les avantages inclus peuvent varier, allant de tarifs préférentiels à des services supplémentaires, ainsi que des forfaits spéciaux adaptés à divers types de séjours. Afin de fidéliser sa clientèle, l’établissement a également conçu une offre d’hébergement spéciale «hiver» pour le mois de janvier. Cette dernière répond à la fois à la demande internationale que locale coïncidant avec la période des vacances scolaires.

Barceló Hotel Group mise gros sur le marché touristique marocain

Suite à l’acquisition récente de l’hôtel Barceló Fès Medina, Barceló Hotel Group confirme son engagement en faveur du développement touristique et économique du Maroc. Depuis l’ouverture de son premier hôtel à Casablanca en 2006, la chaîne hôtelière a investi ces dernières années plus de 80 millions d’euros dans l’acquisition, la rénovation et le repositionnement de plusieurs hôtels dans le pays. Que ce soit à Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger ou encore Agadir, Barceló Hotel Group est devenu un acteur incontournable de l’hôtellerie de luxe marocaine avec un portefeuille de 6 établissements totalisant 1.200 chambres. Preuve de la confiance du groupe dans le potentiel touristique du Maroc.

Mehdi Idrissi