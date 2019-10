La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’International finance corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont signé, à Casablanca, un mémorandum d’entente pour la mise en place d’une plateforme de concertation en faveur d’un secteur privé marocain dynamique.

En vertu de ce mémorandum, qui permet de renforcer la concertation entre la CGEM et l’IFC, les deux parties mettront en place une plateforme de concertation qui permettra d’accompagner la dynamisation du secteur privé marocain, de plaider en faveur d’un meilleur cadre de concurrence, de soutenir les actions en faveur de l’employabilité des femmes en entreprises et de coopérer pour la préparation des prochaines rencontres annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, qui se tiendront à Marrakech en 2021.