Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE, a signé à Rabat, un nouveau contrat de prestations de service, avec le Directeur Général de l’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu Rural (ANPER).

Ce contrat entre, d’une part, dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Niger et, d’autre part, dans le cadre de l’accord signé entre l’ONEE et la BID pour la mise en œuvre de l’initiative commune d’appui à l’électrification rurale en Afrique Sub-Saharienne.

L’ONEE et la BID, apportent l’appui nécessaire aux projets d’électrification rurale éligibles à l’initiative par le biais de leur structuration, la réalisation des études qui s’y rapportent, la formation et le développement de capacités ainsi que l’assistance technique pour leurs réalisations.

Le projet Niger vise à augmenter l’accès à l’électricité en milieu rural à travers la réalisation de mini réseaux alimentés par des centrales solaires avec stockage et le raccordement d’environ 17 500 foyers et 1 500 activités (services publics et activités économiques) dans une trentaine de villages.