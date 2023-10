Le chiffre d’affaires (CA) prévisionnel de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) devrait s’établir à 3,877 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances de l’année prochaine (PLF-2024).

Sur les trois prochaines années, le CA prévisionnel de ADM devrait atteindre 3,877 MMDH en 2024, 3,821 MMDH en 2025 et 3,971 MMDH en 2026, précise la même source, notant que les prévisions de clôture de 2023 tablent sur un CA de 3,538 MMDH.

A fin 2023, ADM devrait enregistrer une hausse de 5% du CA par rapport à 2022 et un résultat net de 480 millions de dirhams (MDH), contre un résultat déficitaire de 669 MDH en 2022 et qui résulte, en grande partie, des reprises sur les dotations financières. Par ailleurs, le montant des investissements devrait s’établir, à fin 2023, à 843 MDH, soit un taux de réalisation budgétaire de 89% (944 MDH).

Le programme d’investissement prévoit, essentiellement, la réalisation de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid et de la Continentale Rabat- Casablanca et devrait atteindre 8,410 MMDH pour les trois prochaines années répartie sur 1,611 MMDH en 2024, 3,030 MMDH en 2025 et 3,769 MMDH en 2026.

A fin juin 2023, le CA consolidé totalise 1,986 MMDH contre 1,901 MMDH pour la même période de l’année 2022.